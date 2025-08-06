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Призовой фонд US Open — 2025 станет самым крупным в истории

На US Open — 2025 разыграют самый крупный призовой фонд в истории тенниса
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Mike Frey/Reuters

Призовой фонд турнира Большого шлема по теннису US Open — 2025 станет самым крупным в истории. Об этом сообщается на официальном сайте соревнования.

По сравнению с прошлым годом призовые вырастут на 20% — на турнире будет разыграно более 90 млн долларов. В одиночном разряде за участие спортсмены получат минимум 110 тысяч долларов.

Выход в полуфинал принесет теннисистам 1,26 млн долларов, финалисты получат 2,5 млн долларов, а победитель — 5 млн долларов. Для сравнения, чемпионы других «Шлемов» получают 2,15 млн в Австралии, 2,9 млн на «Ролан Гаррос» и 4,11 млн на Уимблдоне.

Основная сетка последнего, четвертого турнира Большого шлема в году стартует 24 августа. Турнир завершится 7 сентября. Действующими победителями являются итальянец Янник Синнер у мужчин и Арина Соболенко из Белоруссии у женщин.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее украинская теннисистка пожаловалась на оскорбления после проигрыша на турнире в Канаде.

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