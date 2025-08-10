На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Динамо» потеряло очки в матче с аутсайдером РПЛ

«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» со счетом 1:1 в четвертом туре РПЛ
Telegram-канал ФК «Динамо» Москва

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 1:1. На 18-й минуте гол Дениса Макарова был отменен после просмотра VAR, а на 37-й минуте он забил по правилам. На 85-й минуте Максим Мухин помог «Сочи» уйти от поражения.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После четырех туров «Динамо» идет на девятом месте, имея пять очков. «Сочи» набрал первый балл и поднялся на 14-ю строчку.

В следующем матче «Динамо» сыграет в дерби с ЦСКА, а «Сочи» поедет в гости к действующему чемпиону страны «Краснодару».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее «Челси» разгромил «Милан».

Футбол. Чемпионат России
