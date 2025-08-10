«Челси» разгромил «Милан»

Лондонский «Челси» разгромил итальянский «Милан» в товарищеском матче.

Встреча, которая проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев

Уже на 5-й минуте в свои ворота забил защитник «Милана» Андрей Коубиш. На 8-й минуте преимущество удвоил Жоао Педро, а на 18-й минуте Коубиш получил красную карточку. На 67-й минуте Лиам Делап реализовал пенальти, а на 90-й — оформил дубль. Единственный мяч в составе «Милана» забил Юсуф Фофана на 70-й минуте.

В первом туре нового сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» сыграет дома с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 17 августа. Первым матчем для «Милана» станет встреча 1/32 финала Кубка Италии против «Бари». Эта игра состоится также 17 числа.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее «Арсенал» проиграл «Вильярреалу».