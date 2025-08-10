Российский вратарь покинул европейский клуб

Греческий футбольный клуб «Панатинаикос» на своем официальном сайте объявил о завершении сотрудничества с российским голкипером Юрием Лодыгиным.

«Вратарь был приобретен в 2022 году и помог команде своим мастерством и опытом, всегда отдавая все силы. В составе «Кловера» он провел 36 матчей, а в 2024 году стал обладателем Кубка Греции. Мы благодарим его и желаем ему успехов в футбольной карьере», — говорится в заявлении клуба.

Ранее голкипер выступал также в Греции за ПАС, «Олимпиакос» (Пирей), «Эордаикос» и Ксанти. Лодыгин родился во Владимире, а в десятилетнем возрасте перебрался в Грецию вместе с родителями.

Российский вратарь с 2013 по 2018 год защищал ворота петербургского «Зенита». Также в Российской премьер-лиге (РПЛ) Лодыгин выступал за тульский «Арсенал».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

