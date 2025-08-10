На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Черчесов объяснил, почему возглавил «Ахмат»

Черчесов о назначении в «Ахмат»: спонтанных вещей в моем возрасте не бывает
ФК «Ахмат» Грозный

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов раскрыл, как принял решение возглавить грозненский «Ахмат». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Спонтанных вещей в моем возрасте не бывает. Не очень долго размышлял о том, чтобы возглавить «Ахмат». Ты знаешь, зачем, к кому и куда идешь, кто президент, чего он хочет. Дождаться другой клуб… Вопрос интересный. Ждал ли я? Боюсь, что нет», — заявил специалист.

9 августа грозненцы одержали победу над петербургским «Зенитом» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч срезал в свои ворота защитник «Зенита» Ваня Дркушич на 30-й минуте.

После четырех игр РПЛ «Ахмат» набрал три очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем матче «Ахмат» сыграет дома против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится 16 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.

Черчесов возглавил клуб 6 августа. До этого специалист уже тренировал грозненскую команду, когда клуб носил название «Терек» — с 2011 по 2013 год.

Ранее Черчесов высказался о победе «Ахмата» над «Зенитом».

