В «Локомотиве» объяснили, что нужно команде для чемпионства

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после победы в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что для достижения высоких результатов по итогам сезона ему вместе с командой необходимо продолжать усердно работать. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Нам необходимо закрепить нашу игровую составляющую. Четыре матча — это не тот результат, на который надо ориентироваться. Вы сами прекрасно знаете, что те люди, которые нас сегодня восхваляют, при поражении завтра будут нас поливать, а тренер, который побеждает, уже на следующий матч будет физруком. Так что надо пахать, продолжать работать», — заявил Галактионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 4:2.

Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков. Всего на его счету хет-трик, он вышел в лидеры гонки бомбардиров — у него шесть голов за четыре тура.

