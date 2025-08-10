В «Спартаке» назвали виновного в провальном старте сезона

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после поражения в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что не снимает с себя ответственности за неудачный старт нового сезона. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Футбол — это коллективная игра. И в горе, и в радости мы вместе. Я не люблю говорить об отдельных футболистах. Можно говорить о кризисе, да, мы набрали всего четыре очка в четырех матчах, это очень мало для такой команды как «Спартак». Я беру ответственность за результат на себя в первую очередь и ее не снимаю с себя. У нас есть индивидуальные ошибки в этом сезоне — может быть, не меньше, чем в прошлом сезоне, но почти каждая из них результативная», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» 9 августа, завершилась со счетом 4:2.

Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков. Всего на его счету хет-трик, он вышел в лидеры гонки бомбардиров — у него шесть голов за четыре тура.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Спартаке» рассказали, что один игрок провел матч с «Локомотивом» через боль.