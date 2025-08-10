В «Спартаке» рассказали, что один игрок провел матч с «Локомотивом» через боль

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после поражения в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что полузащитник Маркиньос провел матч через боль. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Маркиньос только вернулся после травмы, почти весь недельный цикл он пропустил и тренировался по сути только на предыгровой тренировке. Мы приняли совместное решение с игроком и медицинским штабом выставить его в основном составе — он провел отличные 55 минут, на мой взгляд ему было сложно и 30 минут сыграть», — заявил Станкович.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» 9 августа, завершилась со счетом 4:2.

Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков. Всего на его счету хет-трик, он вышел в лидеры гонки бомбардиров — у него шесть голов за четыре тура.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее лидер ЦСКА выступил против ужесточения лимита на легионеров.