Лидер ЦСКА выступил против ужесточения лимита на легионеров

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев в интервью Legalbet заявил, что не согласен с ужесточением лимита на иностранных игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его словам, не нужно искусственно создавать ограничения.

«Ужесточение лимита? Я сейчас скажу одну фразу. Если не ошибаюсь, её говорил Валерий Георгиевич Карпин. Он сказал, что каждый игрок должен бороться за своё место в составе, должна быть конкуренция», — заявил Дивеев.

5 августа Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в РПЛ будет ужесточение лимита на легионеров. На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров.

После четырех туров РПЛ ЦСКА набрал восемь очков и временно занимает вторую строчку в таблице. «Рубин» с семью баллами располагается на пятой строчке.

