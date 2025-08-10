На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лидер ЦСКА выступил против ужесточения лимита на легионеров

Экс-игрок ЦСКА Дивеев выступил против ужесточения лимита на легионеров
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев в интервью Legalbet заявил, что не согласен с ужесточением лимита на иностранных игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его словам, не нужно искусственно создавать ограничения.

«Ужесточение лимита? Я сейчас скажу одну фразу. Если не ошибаюсь, её говорил Валерий Георгиевич Карпин. Он сказал, что каждый игрок должен бороться за своё место в составе, должна быть конкуренция», — заявил Дивеев.

5 августа Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в РПЛ будет ужесточение лимита на легионеров. На сегодняшний момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому клуб может заявить не более 13 иностранных игроков, а на поле одновременно могут находиться восемь легионеров.

После четырех туров РПЛ ЦСКА набрал восемь очков и временно занимает вторую строчку в таблице. «Рубин» с семью баллами располагается на пятой строчке.

Ранее Алексей Батраков раскрыл, перейдет ли в Саудовскую Аравию.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами