Умер победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе «Порту» Жорже Кошта

Умер бывший защитник португальского «Порту» и сборной Португалии Жорже Кошта, передает A Bola.

Бывший футболист, который на момент смерти занимал должность спортивного директора «Порту», умер от остановки сердца.

«Жорже Кошта воплощал ценности, которые определяют ФК «Порту»: преданность, лидерство, страсть и непоколебимый дух. Он оказал влияние на поколения болельщиков и стал главным символом «Порту», — говорится в сообщении команды.

Жорже Кошта выступал за «Порту» с 1992 по 2005 год. В сезоне-2002/2003 он стал обладателем Кубка УЕФА, в сезоне-2003/2004 Жорже Кошта выиграл Лигу чемпионов.

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Экс-футболисту было 67 лет. Милль умер от последствий сердечного приступа, перенесенного в мае 2025 года.

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