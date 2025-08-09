Батраков установил уникальное достижение в «Локомотиве»

Батраков первым в истории «Локомотива» забил три мяча в ворота «Спартака»

20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал первым игроком в истории клуба, который оформил хет-трик в ворота «Спартака».

В четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 4:2.

Три мяча в этом противостоянии на счету Батракова — он отличился на 18-й, 79-й и 86-й минутах. Еще один гол «Локомотива» забил Дмитрий Воробьев. В составе «Спартака» отличились Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко (с пенальти).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

После четырех туров РПЛ «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков из 12 возможных. «Спартак» с четырьмя баллами идем 11-м.

В следующем матче «Локомотив» сыграет в Калининграде против «Балтики». Встреча состоится 16 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

«Спартак» на своем стадионе примет петербургский «Зенит». Встреча состоится также 16 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:35 по московскому времени.

