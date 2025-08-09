«Спартак» повторил антирекорд клуба

«Спартак» выдал худший старт в РПЛ с 2011 года

Московский «Спартак» выдал худший старт в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2011 года.

В четвертом туре красно-белые проиграли «Локомотиву» со счетом 2:4.

Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В первом туре «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо», во втором — проиграл калининградской «Балтике», в третьем — разошелся миром с тольяттинским «Акроном». Всего у красно-белых четыре очка.

В сезоне-2011/2012 «Спартак» под руководством Валерия Карпина также набрал четыре балла за первые четыре игры, после чего главный тренер уволился со своего поста.

В следующем туре красно-белые на своем поле сыграют с петербургским «Зенитом».

