Два российских спортсмена доказали попадание мельдония в организм через молоко

Два российских спортсмена сумели доказать, что запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препарат мельдоний попал к ним в организм через молоко. Об этом рассказала отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман, ее слова приводит ТАСС.

«Спортсмены сумели доказать, что они употребляли большое количество молока, полученное, вероятнее всего, от коровы, которой кололи ветеринарный препарат, содержащий в своем составе мельдоний», — поделилась она.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы после его запрета в допинг-пробе почти 300 российских спортсменов оказалось это вещество. В их числе была российская теннисистка Мария Шарапова. Она на пресс-конференции в 2016 году объявила о том, что ее допинг-проба дала положительный результат на это вещество. Спортсменка была дисквалифицирована, после того как срок отстранения истек, она вернулась на корты, но уже не смогла добиться высоких результатов и в 2020 году завершила карьеру.

Ранее два звездных игрока «Барселоны» не прошли допинг-тест и были оштрафованы.