Два звездных игрока «Барселоны» не прошли допинг-тест и были оштрафованы

Игроки «Барселоны» Ямаль и Левандовски получили штраф из-за допинг-теста
Pedro Nunes/Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал нападающих «Барселоны» Роберта Левандовски и Ламина Ямаля за нарушение правил прохождения допинг-контроля. Об этом пишет издание Marca.

По информации СМИ, игроки нарушили предписанную процедуру после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером». Футболисты не явились на процедуру в назначенное время. Их оштрафовали на €5 тыс.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании. В 2024 году футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.

Левандовски перешел в состав каталонского клуба в 2022 году из мюнхенской «Баварии». 9 апреля 2025 года Левандовский превзошёл Криштиану Роналду по количеству голов, забитых в Лиге чемпионов после 35 лет, на тот момент он оформил 14-й гол.

В минувшем сезоне «Барселона» выиграла три трофея из четырех возможных — чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Из Лиги чемпионов коллектив Ханса-Дитера Флика вылетел на стадии 1/2 финала, проиграв итальянскому «Интеру»: оба матча завершились со счетом 3:3, однако в дополнительное время сильнее оказался коллектив из Италии.

Ранее в Боливии оценили роль матча с Россией.

Футбол. Чемпионат Испании
