Российская легкоатлетка раскрыла мотивацию продолжать выступления

Кнороз: прыгаю для себя, хочу и люблю это дело, завершать карьеру не планирую
Григорий Сысоев/РИА Новости

Многократная чемпионка России, победительница Игр БРИКС в прыжках с шестом Полина Кнороз заявила, что не задумывается о завершении карьеры. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Выступать под флагом России — какие‑то забытые чувства, которые удалось немножко восполнить и на Играх БРИКС, и на Кубке сильнейших в Бресте. Заканчивать карьеру я пока не планирую. Мотивация где‑то больше внутренняя. Прыгаю для себя, потому что хочу и люблю это дело», — заявила спортсменка.

Кнороз — действующая чемпионка России по прыжкам с шестом, обладательница звания мастера спорта международного класса (2017). На играх БРИКС в 2024 году 26-летняя спортсменка победила с личным рекордом 4,80 м, показав результат лучше, чем у чемпионки Европы Ангелики Мозер (4,78 м).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.

Ранее призер Олимпийских игр раскритиковала главу World Athletics.

