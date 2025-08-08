Легендарный российский футболист назвал игрока круче Роналду и Месси

Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Роман Павлюченко выразил мнение, что французский полузащитник Зинедин Зидан был круче, чем Криштиану Роналду и Лионель Месси. Об этом он рассказал на YouTube-канале Федора Смолова Smol Talk.

«Даже если сравнить в игровом плане Месси, Криштиану или Зидана — я назвал бы Зидана. Как он работал с мячом, его скорость, как он делал эти переступы. Мне кажется, Зидан еще круче был», — сказал Павлюченко в подкасте Фёдора Смолова на YouTube-канале Smol Talk.

Зидан тренировал мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. За это время он дважды приводил команду к чемпионскому титулу в чемпионате Испании, два раза побеждал в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира и трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

В качестве игрока Зидан трижды был признан лучшим футболистом мира (1998, 2000, 2003) и один раз — Европы (1998). В 2004 году Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал его лучшим игроком за последние 50 лет, а в 2016-м — лучшим футболистом Франции в истории по версии France Football.

