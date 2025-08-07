Объявлены претенденты на «Золотой мяч» — 2025

Французский журнал France Football назвал 30 футболистов, которые стали номинантами на престижную награду «Золотой мяч».

На трофей в 2025 году претендуют: Усман Дембеле; Джанлуиджи Доннарумма; Джуд Беллингем; Дезире Дуэ; Дензел Дюмфрис; Серу Гирасси; Эрлинг Холланд; Виктор Дьекереш; Ашраф Хакими; Гарри Кейн; Хвича Кварацхелия; Роберт Левандовски; Алексис Макаллистер; Лаутаро Мартинес; Скотт Мактоминей; Килиан Мбаппе; Нуну Мендеш; Жоау Невеш; Педри; Коул Палмер; Майкл Олисе; Рафинья; Деклан Райс; Фабиан Руис; Вирджил ван Дейк; Винисиус Жуниор; Мохамед Салах; Флориан Вирц; Витинья; Ламин Ямаль.

Церемония награждения состоится 22 сентября в Париже, Франция.

В ноябре 2024 года полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри набрал 1170 баллов из 1485 возможных и выиграл «Золотой мяч». Второе место в голосовании занял Винисиус из мадридского «Реала», третье — его одноклубник Джуд Беллингем.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году. Первоначально «Золотой мяч» вручался только европейским игрокам, однако в 1995 году стало возможным его вручение футболисту любой национальности при условии его выступления в европейском клубе. С 2007 года «Золотой мяч» может получить любой профессиональный футболист во всем мире.

Рекордсменом по количеству выигранных «Золотых мячей» является Лионель Месси, у него восемь наград. На втором месте по этому показателю находится Криштиану Роналду с пятью наградами

