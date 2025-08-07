«Все будут пищать и плакать»: Черчесову предрекли успех на посту «Ахмата»

Орещук заявил, что все будут пищать и плакать от «Ахмата» Черчесова

Советник правления «Урала» Роман Орещук похвалил грозненский «Ахмат» за назначение бывшего наставника сборной России Станислава Черчесова на пост главного тренера команды. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Ахмат» очень здорово укрепился: у них очень хороший состав. При этом, насколько я понимаю, Станиславу Саламовичу дадут взять футболистов на пару позиций. Поверьте мне, через месяц мы увидим такой «Ахмат», что мама не горюй! Все будут пищать и плакать от него — он очень многим попортит нервы», — отметил он.

5 августа стало известно о том, что «Ахмат» уволил с поста наставника команды Александра Сторожука. 6 августа клуб назначил главным тренером Черчесова.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» уступил на выезде махачкалинскому «Динамо» (0:1). В трех стартовых турах РПЛ «Ахмат» потерпел три поражения.

Станислав Черчесов дважды приводил «Ференцварош» к победе в национальном чемпионате Венгрии, один раз выиграв с командой из столицы Венгрии Кубок страны. Также он выигрывал чемпионат Польши с варшавской «Легией». Вместе со сборной России Черчесов дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2018, где команда проиграла будущим вице-чемпионам из Хорватии.

Ранее легенда «Спартака» заявил, что не считает Черчесова выдающимся тренером.