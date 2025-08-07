Легенда «Спартака» заявил, что не считает Черчесова выдающимся тренером

Ловчев о Черчесове: это не выдающийся тренер

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев отказался называть тренера Станислава Черчесова выдающимся. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Это человек большого футбола и большой тренер. Это не выдающийся тренер, потому что выдающимся можно быть только с хорошими и прекрасными футболистами», — заявил Ловчев.

5 августа стало известно о том, что «Ахмат» уволил с поста наставника команды Александра Сторожука. 6 августа клуб назначил главным тренером Черчесова.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» уступил на выезде махачкалинскому «Динамо» (0:1). В трех стартовых турах РПЛ «Ахмат» потерпел три поражения.

Станислав Черчесов дважды приводил «Ференцварош» к победе в национальном чемпионате Венгрии, один раз выиграв с командой из столицы Венгрии Кубок страны. Также он выигрывал чемпионат Польши с варшавской «Легией».

