«Могут сколько угодно сотрясать воздух»: чемпион ОИ о претензии Украины к матчам России

Васильев о призывах Украины отменить матчи России: они ничего не решают

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что не нужно серьезно относиться к требованию Украины отменить товарищеский матч сборных России и Иордании. Его слова приводит РИА Новости.

«Так называемые украинские борцы за справедливость могут сколько угодно сотрясать воздух, но ничего с этим поделать не смогут. Потому что не им принимать решения по ключевым политическим вопросам. А в данном случае это, конечно же, политическая сфера. Поэтому пусть они кричат и создают хоть какой-то звуковой фон», — отметил он.

6 августа сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с письмом в Международную федерацию футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатскую конфедерацию футбола и Иорданскую футбольную ассоциацию с просьбой отменить матч Иордании и России. Позднее Футбольная федерация Иордании заявила, что матч против сборной России состоится, несмотря на призыв Украины отменить его.

Встреча состоится в России 4 сентября.

Сборная России проводит только товарищеские встречи после того, как УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от турниров под своей эгидой. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что Украина уже всем надоела.