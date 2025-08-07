Бывший министр спорта РФ: знаю, что Украина уже всем надоела

Бывший министр спорта Колобков: Украина уже всем надоела в спортивном мире

Бывший министр спорта России, олимпийский чемпион в фехтовании на шпагах Павел Колобков заявил, что требование Украины отменить товарищеский матч между сборными России и Иордании было ожидаемым. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Жалоба украинской федерации — это своего рода проверка наших партнеров из Азии, из ФИФА, как они будут реагировать на это. Но я знаю, что Украина уже всем надоела в спортивном мире, в международных спортивных структурах. Я лично слышал это много раз», — отметил он.

6 августа сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с письмом в Международную федерацию футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатскую конфедерацию футбола и Иорданскую футбольную ассоциацию с просьбой отменить матч Иордании и России.

Встреча состоится в России 4 сентября.

Сборная России проводит только товарищеские встречи после того, как УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от турниров под своей эгидой. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).

