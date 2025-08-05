Футболист «Динамо» заявил, что клуб сможет стать чемпионом, если роботы начнут играть в футбол

Тюкавин: если роботы станут футболистами, тогда «Динамо», может, выиграет РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин уверен, что роботы научатся играть в футбол, передает «Советский спорт».

«Почему-то уверен, что на нашем веку точно увидим что-то подобное. Может, и сыграть успею. А почему нет? Вообще если роботы начнут играть, тогда и «Динамо», может, станет чемпионом (смеется)», — сказал Тюкавин.

В третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» уступило «Краснодару». Встреча, которая состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 87-й минуте забил колумбийский нападающий Джон Кордоба.

После трех игр РПЛ «Краснодар» набрал шесть очков и занимает промежуточное третье место в турнирной таблице. «Динамо», которое возглавляет российский специалист Валерий Карпин, с четырьмя баллами идет на девятой строчке.

В следующем матче «Краснодар» сыграет в гостях против «Оренбурга». Встреча состоится 10 августа и начнется в 15:30 по московскому времени. «Динамо» отправится на выезд к «Сочи»: эта игра также пройдет 10 августа, начало — 18:00 (мск).

Ранее были названы причины неудачи «Динамо» Карпина.