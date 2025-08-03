«Много проиграно»: названы причины неудачи «Динамо» Карпина

Российский тренер Александр Точилин заявил, что план московского «Динамо» на игру третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» вообще не получился. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Не получилось, потому что строится новая команда, ребята только вливаются. Нет еще сыгранности. Поэтому в атаке пока не все получается. Это бросается в глаза. Причин здесь много. В этом матче было много проиграно в середине поля, поэтому команде больше приходилось обороняться, чем атаковать», — отметил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 87-й минуте забил колумбийский нападающий Джон Кордоба.

После трех игр РПЛ «Краснодар» набрал шесть очков и занимает промежуточное третье место в турнирной таблице. «Динамо», которое возглавляет российский специалист Валерий Карпин, с четырьмя баллами идет на девятой строчке.

В следующем матче «Краснодар» сыграет в гостях против «Оренбурга». Встреча состоится 10 августа и начнется в 15:30 по московскому времени. «Динамо» отправится на выезд к «Сочи»: эта игра также пройдет 10 августа, начало — 18:00 (мск).

Ранее Карпин заявил о предстоящих поражениях команды.