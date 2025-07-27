Трансфер защитника «Галатасарая» в «Спартак» под угрозой

«Евро-Футбол.Ру»: защитник «Галатасарая» Куэста вряд ли перейдет в «Спартак»

Московский «Спартак» вряд ли осуществит сделку по покупке защитника стамбульского «Галатасарая» Карлоса Куэсты. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, интерес к футболисту проявляют клубы из топ-5 лиг Европы. Переход в «Спартак», который активно ищет усиление в линию защиты, оценивается как маловероятный.

26 июля «Спартак» разгромно уступил «Балтике». Встреча, которая прошла на «Лукойл Арене», завершилась со счетом 0:3. На 49-й минуте счет открыл Владислав Саусь. На 80-й минуте отличился Чинонсо Оффор, а на 85-й до разгромного счет довел Николай Титков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч в РПЛ красно-белые проведут в гостях против тольяттинского «Акрона». Встреча состоится 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

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