У вратаря Сафонова появится новый конкурент в «ПСЖ»

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» договорился с «Лиллем» о трансфере голкипера Люка Шевалье. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, стороны начали переговоры несколько дней назад и уже смогли согласовать ключевые детали потенциальной сделки. В руководстве парижан ожидают, что «Лилль» потребует за своего вратаря сумму в размере €40 млн.

В минувшем сезоне Шевалье провел за «Лилль» все 34 матча в Лиге 1, в которых пропустил 36 мячей.

В 2024 году в «ПСЖ» перешел российский голкипер Матвей Сафонов — он провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика итальянца Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов.

В финале клубного чемпионата мира 2025 года парижане крупно уступили лондонскому «Челси» — 0:3.

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