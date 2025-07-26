Дальний удар в угол ворот Максименко, который прыгнул и отбил на угловой.
«Балтика» с мячом, и теперь она в большинстве. Очень интересно, как пойдет игра дальше.
Прямая красная карточка Антону Заболотному!
Карасева позвали смотреть момент! То есть видеоарбитры считают, что это красная!
Антон Заболотный не успел к мячу и попал шипами в ногу Мингияну Бевееву. VAR проверяет на красную! А на поле Карасев вообще карточки не показал.
Калининградцы смогли перевести мяч на половину поля «Спартака». Постепенно начинается и фирменный высокий прессинг калининградцев.
«Спартак», само собой, играет первым номером. «Балтика», может, и хотела бы поддавить сама, но пока ей этого сделать не дают.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым из Москвы.
А вот стартовый состав калининградской «Балтики» от Андрея Талалаева:
Бориско, Варатынов, Гассама, Мендель, И. Петров, Андраде, Саусь, Титков, Бевеев, М. Петров, Хиль.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович: Максименко, Денисов, Бабич, Литвинов, Мангаш, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Заболотный.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает на своем поле калининградскую «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.