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Осадить дерзкого новичка: «Спартак» принимает «Балтику». LIVE

РПЛ. 2-й тур. «Спартак» — «Балтика». ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА Новости
В матче второго тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле принимает вышедшую из Первого дивизиона и едва не обыгравшую в первом туре столичное «Динамо» калининградскую «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 2-й тур
1-й тайм
26 июля 15:00
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Балтика
Калининград, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм

11' Заболотный

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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13'

Дальний удар в угол ворот Максименко, который прыгнул и отбил на угловой.

13'

«Балтика» с мячом, и теперь она в большинстве. Очень интересно, как пойдет игра дальше.

11'

Прямая красная карточка Антону Заболотному!

10'

Карасева позвали смотреть момент! То есть видеоарбитры считают, что это красная!

8'

Антон Заболотный не успел к мячу и попал шипами в ногу Мингияну Бевееву. VAR проверяет на красную! А на поле Карасев вообще карточки не показал.

6'

Калининградцы смогли перевести мяч на половину поля «Спартака». Постепенно начинается и фирменный высокий прессинг калининградцев.

3'

«Спартак», само собой, играет первым номером. «Балтика», может, и хотела бы поддавить сама, но пока ей этого сделать не дают.

1'

Поееееехали! Матч начался.

15:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым из Москвы.

14:55

А вот стартовый состав калининградской «Балтики» от Андрея Талалаева:

Бориско, Варатынов, Гассама, Мендель, И. Петров, Андраде, Саусь, Титков, Бевеев, М. Петров, Хиль.

14:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович: Максименко, Денисов, Бабич, Литвинов, Мангаш, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Солари, Заболотный.

14:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает на своем поле калининградскую «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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