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Исторический свитер Овечкина стал экспонатом Зала хоккейной славы НХЛ

Джерси Овечкина, в котором он побил рекорд Гретцки, выставлен в музее НХЛ
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hockeyHallFame/X

Свитер российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина выставлен в музее Зала хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщает пресс-служба организации в соцсети Х.

Именно в этом джерси Александр Великий установил историческое достижение, побив державшийся 26 лет снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Великая Восьмерка забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру 6 апреля в матче против «Айлендерс». После той игры он отличился еще дважды и завершил «регулярку» с общим показателем 897 голов. А с учетом плей-офф на его счету на данный момент 974 шайбы.

На днях Ови стал лауреатом престижной премии ESPY за лучшее достижение года. Он был отмечен наградой именно за установление нового снайперского рекорда в НХЛ. Сам россиянин не смог присутствовать на церемонии и направил видеообращение, в котором поблагодарил в том числе Гретцки.

«Привет всем! Увы, не могу быть с вами — сейчас я нахожусь дома и готовлюсь к новому сезону. Хочу выразить огромную благодарность болельщикам, их поддержка значит очень много для меня и для моей семьи. Спасибо тренерам, одноклубникам и всему клубу. Новый сезон будет особенным, и мы будем делать это вместе.

Отдельно хочу поблагодарить Уэйна Гретцки и его семью за то, что всегда были рядом со мной. Спасибо моей жене, детям и всей моей семье», — заявил хоккеист.

Ранее Овечкин рассказал, можно ли сравнивать его с Майклом Джорданом.

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