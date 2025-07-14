Овечкин рассказал, можно ли сравнивать его с Майклом Джорданом

Овечкин заявил, что его нельзя сравнивать с Майклом Джорданом

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что его нельзя сравнивать с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом, передает «Матч ТВ».

«Если сравнивать меня с Майклом Джорданом, то это небо и земля. Джордан — это величайший. То же самое, как моя мама Татьяна Овечкина в баскетболе, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Европы», — сказал Овечкин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

В благотворительной встрече «Матч года», который состоялся 13 июля, команда НХЛ обыграла сборную КХЛ со счетом 15:3, Овечкин забросил одну шайбу. Встреча, которая состоялась на «ЦСКА Арене» в Москве, завершилась со счетом 15:3.

Ранее Овечкину подарили автомобиль в честь рекорда в НХЛ.