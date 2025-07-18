В Госдуме заявили, что российских спортсменов лишают идентичности

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским спортсменам использовать георгиевскую ленту, заявив, что россиян лишают идентичности, передает «ВсеПроСпорт».

«Георгиевская лента имеет значение только в нашей стране. Это как национальный флаг или гимн. Поэтому, запрещая георгиевскую ленту, спортсменов хотят лишить нашей идентичности», — сказала Роднина.

О данном запрете стало известно 15 июля.

Также в число запрещенных символов попали буквы «Z» и «V». Эти правила вступили в силу с 9 июля 2025 года.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

В 2025 году Международная федерация гимнастики начала выдавать россиянам нейтральный статус для участия в Кубке мира, однако атлеты отказались от участия в соревнованиях. Причиной принятия данного решения стала предвзятость в отношении российских спортсменов, которым необоснованно отказали в получении нейтрального статуса. В том числе отказ в нейтральном статусе получила олимпийская чемпионка по спортивной гимнастке Виктория Листунова.

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала федерацию гимнастики из-за запрета георгиевской ленты.