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«Всю ночь не спала»: Тарасова о шоу Загитовой

Тренер Тарасова восхитилась рок-мюзиклом олимпийской чемпионки Загитовой
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова восхитилась тем, как сделан рок-мюзикл на льду «Ассоль» олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Ее слова приводит Sport24.

«Я всю ночь не спала и смотрела шоу с Алиной Загитовой в главной роли, и не жалею об этом. Леша Ягудин в главной роли просто превзошел себя — работал просто гениально. В этом шоу было много хорошего, начиная от изумительных декораций и заканчивая желанием каждого максимально работать. Главное, у всех была любовь», — заявила Тарасова.

Премьера шоу состоялась 27 июня в Санкт-Петербурге.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова отказалась говорить о стоимости ее шоу.

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