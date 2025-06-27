Загитова отказалась говорить о стоимости ее шоу

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 2018 года Алина Загитова отказалась раскрывать финансовые дети постановки своего шоу «Ассоль». Ее слова приводит РИА Новости.

«Так как я контролирую абсолютно все, я смотрю все сметы, я смотрю расположение афиш, где они, почему они здесь стоят, а не вот здесь, — здесь более людно. Поэтому могу сказать, что каждая копеечка была уплачена по максимуму», — сказала Загитова.

Премьера шоу состоялась 27 июня в Санкт-Петербурге.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

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