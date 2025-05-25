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Отец Большунова о скандальных словах Вяльбе: я лично стараюсь не лезть в чужие карманы

Александр Большунов — старший: некорректно говорить о зарплате сына
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Максим Богодвид/РИА Новости

Александр Большунов — старший, отец трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, заявил, что некорректно говорить о зарплате сына, передает «ВсеПроСпорт».

«Никак не хотят обходить Сашу стороной. Думаю, что некорректно говорить о его зарплате. Я лично стараюсь не лезть в чужие карманы», — сказал Большунов-старший.

20 мая 2025 года Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Большунов зарабатывает 140 тысяч рублей в месяц в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП).

«За счет рекламы он зарабатывает деньги. Мы не футболисты и не хоккеисты, мы считаем каждую копейку. Я буду готова работать с компаниями, которые будут платить спортсменам», — сказала Вяльбе

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Ранее Вяльбе объяснила скандальные слова про зарплату Большунова.

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