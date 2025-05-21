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Вяльбе объяснила скандальные слова про зарплату Большунова

Вяльбе о словах про зарплату Большунова: я не говорю, что он жалуется на жизнь
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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила свои слова о том, что лыжник Александр Большунов получает 140 тысяч рублей, заявив, что не говорила о том, что Большунов жалуется на жизнь, передает РИА Новости.

«Он не получает, как футболисты, миллионы рублей. Саша получает 140 тысяч рублей. Я не говорю, что он жалуется на жизнь. Журналисты вырвут одну фразу из контекста, а потом происходит недопонимание», — сказала Вяльбе.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января 2025 года глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее Большунов заявил, что его оскорбили слова Вяльбе.

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