Стало известно, сколько зарабатывает олимпийский чемпион Большунов

Вяльбе: Большунов находится на ставке 140 тысяч и не может отказаться от рекламы

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что олимпийский чемпион Александр Большунов зарабатывает 140 тысяч рублей в месяц в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП). Ее слова приводит «Матч ТВ».

«За счет рекламы он зарабатывает деньги. Мы не футболисты и не хоккеисты, мы считаем каждую копейку. Я буду готова работать с компаниями, которые будут платить спортсменам», — сказала Вяльбе

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее отец Большунова заявил об отсутствии у сына мотивации соревноваться в России.