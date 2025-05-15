«Позор какой-то»: Тарасова шокирована решением ISU по российским фигуристам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась шокирована решением Международного союза конькобежцев (ISU) запретить российским спортсменам давать интервью СМИ, посещать микст-зону и участвовать в пресс-конференциях во время отборочных стартов к зимним Олимпийским играм — 2026. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Это что-то новое. Позор какой-то! Наши спортсмены и тренеры подняли парное катание до недосягаемых высот, а им разговаривать запретили. Я шокирована и разочарована людьми, которые принимают такие решения», — заявила Тарасова.

ISU одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Квалификационный турнир для фигуристов состоится в сентябре в Пекине. Запрет на общение со СМИ — практика, которая уже была введена для российских атлетов, выступающих в нейтральном статусе. Подобное было запрещено пловцам, которые приняли участие в чемпионате мира в декабре 2024 года.

Ранее стало известно, смогут ли россияне обжаловать отказ в получении нейтрального статуса.