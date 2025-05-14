Стало известно, смогут ли россияне обжаловать отказ в получении нейтрального статуса

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что российские фигуристы не имеют права обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение о недопуске к отбору на Олимпийские игры 2026 года. Слова пресс-службы организации приводит РИА Новости.

«Без специального исключения спортсмены по-прежнему не имели бы права участвовать в соревнованиях ISU и Олимпийских играх по фигурному катанию. Таким образом, эти решения не являются дополнительными исключениями и поэтому не подлежат обжалованию», — заявили в ISU.

Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

При этом ISU одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, спортсменам будет необходимо подтвердить квоты на квалификационном турнире, который пройдет в сентябре 2025 года в Пекине.

Ранее в Госдуме назвали непонятным недопуск российских фигуристов.