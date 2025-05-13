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«Хамское решение»: в Госдуме высказались о недопуске российских фигуристов на ОИ

Свищев: ISU принял хамское решение, не допустив россиян в двух дисциплинах
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Алексей Даничев/РИА Новости

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев назвал несправедливым и неспортивным недопуск российских спортивных пар и танцевальных дуэтов на отборочный турнир зимних Олимпийских игр — 2026. Его слова приводит РИА Новости.

«Это хамское решение ISU. Вроде бы нас допустили, но при этом все в мире прекрасно знают, что у нас традиционно сильны спортивные пары и танцевальные дуэты. То, что сейчас сделано, — нас вроде бы допустили к отбору на Олимпийские игры, но при этом все-таки наказали», — заявил он.

Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

При этом ISU одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Для того, чтобы отобраться на Олимпиаду, спортсменам будет необходимо подтвердить квоты на квалификационном турнире, который пройдет в сентябре 2025 года в Пекине.

Ранее стало известно, сколько россиян допустил ISU до отбора на ОИ.

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