Стало известно, сколько россиян допустил ISU до отбора на ОИ

ISU допустил 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов к отбору на Игры-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) представил список представителей конькобежного спорта и шорт-трека, которым предоставлен нейтральный статус на олимпийский сезон-2025/2026.

В него вошли 18 российских спортсменов: Александра Саютина, Анастасия Григорьева, Анастасия Жеганова, Ирина Сальникова, Иван Посашков, Иван Фруктов, Даниил Николаев, Ксения Коржова, Алиса Беккер, Анастасия Семенова, Петр Котмаков, Илларион Саболдашев, Алена Крылова, Анна Овчинникова, Елена Серегина, Анна Уразова, Анна Матвеева, Даниил Найденышев (только 10 000 метров).

Также ISU допустил четырех российских фигуристов-одиночников до квалификации на ОИ: Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделию Петросян и Алину Горбачеву.

20 декабря Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек. Серебряные медали на той Олимпиаде завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Позднее МОК призвал международные федерации зимних видов спорта допустить россиян на Олимпиаду в 2026 году.

Ранее паралимпийский чемпион из Украины заявил, что российские спортсмены их раздражают.