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«Это беспредел»: в Госдуме оценили политическую декларацию для гребцов из России

Депутат Журова назвала политические декларации для гребцов на ЧЕ беспределом
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Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила о двойных стандартах после того, как организаторы чемпионата Европы по гребному спорту в Польше потребовали от российских спортсменов (сборная не старше 19 лет) подписать политическую декларацию для допуска. Ее слова приводит РИА Новости.

«Этот беспредел был уже давно, но сейчас это касается в том числе несовершеннолетних спортсменов. Люди голосовать еще не могут, а их уже заставляют подписывать политические декларации. Куда это годится? Представляю, какой вой был бы, если бы подобное произошло с их спортсменами и детьми», — заявила Журова.

В Польше потребовали от российских спортсменов подписать документ, в котором содержались три пункта. В первом значилось требование о соблюдении нейтральности, во втором то, что спортсмен должен был предоставить доказательства, что его не финансирует государство или спонсоры, связанные с государством. В третьем пункте шло указание, что спортсмен не поддерживает либо не будет поддерживать специальную военную операцию на Украине и, соответственно, государственную политику главы государства.

Российские гребцы отказались подписывать документ. Они не выступят на турнире в Польше.

Ранее паралимпийский чемпион из Украины заявил, что российские спортсмены их раздражают.

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