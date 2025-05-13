Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские гребцы не выступят на ЧЕ из-за отказа подписать политическую декларацию

Гребцы из РФ не выступят на юниорском ЧЕ из-за требования подписать декларацию
close
Владимир Песня/РИА Новости

Гребцы сборной России (команда не старше 19 лет) отказались от выступления на чемпионате Европы в Польше, поскольку не стали по требованию организаторов турнира подписывать политическую декларацию. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

В документе, который должны были подписать российские спортсмены, содержалось три пункта. В первом значилось требование о соблюдении нейтральности, во втором то, что спортсмен должен был предоставить доказательства, что его не финансирует государство или спонсоры, связанные с государством.

«А третий пункт, что спортсмен не поддерживает либо не будет поддерживать специальную военную операцию на Украине и, соответственно, государственную политику главы государства», — заявил Свирин.

При этом он добавил, что изначально, до получения декларации от польской стороны, все требования были согласованы с международной федерацией.

После получения требования о подписи российские спортсмены отказались от участия в турнире, который должен пройти в польской Крушвице 24-25 мая.

Ранее паралимпийский чемпион из Украины заявил, что российские спортсмены их раздражают.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами