Российские гребцы не выступят на ЧЕ из-за отказа подписать политическую декларацию

Гребцы из РФ не выступят на юниорском ЧЕ из-за требования подписать декларацию

Гребцы сборной России (команда не старше 19 лет) отказались от выступления на чемпионате Европы в Польше, поскольку не стали по требованию организаторов турнира подписывать политическую декларацию. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

В документе, который должны были подписать российские спортсмены, содержалось три пункта. В первом значилось требование о соблюдении нейтральности, во втором то, что спортсмен должен был предоставить доказательства, что его не финансирует государство или спонсоры, связанные с государством.

«А третий пункт, что спортсмен не поддерживает либо не будет поддерживать специальную военную операцию на Украине и, соответственно, государственную политику главы государства», — заявил Свирин.

При этом он добавил, что изначально, до получения декларации от польской стороны, все требования были согласованы с международной федерацией.

После получения требования о подписи российские спортсмены отказались от участия в турнире, который должен пройти в польской Крушвице 24-25 мая.

Ранее паралимпийский чемпион из Украины заявил, что российские спортсмены их раздражают.