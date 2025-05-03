Норвежским лыжникам предложили заклеить рот

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал норвежских лыжников, которые выступают против возвращения россиян на соревнования, передает «ВсеПроСпорт».

«Я смотрел фильм «Вечный зов», где героиня ездила на могилу сына в Норвегии, слеза пробивает просто. Пусть заклеят рот пластырем и молчат, а то разбудят медведя», — заявил Тихонов.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее в Норвегии Елену Вяльбе назвали лидером прошлого.