В Норвегии Вяльбе назвали лидером прошлого

Журналист и комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт назвал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе лидером прошлого, передает РИА Новости.

«Не удивлен тому, как Губерниев относится к Вяльбе. Она подвергается заслуженной критике за то, как руководит федерацией. Она — лидер прошлого, как бы ни прошли будущие выборы с ней и Губерниевым», — сказал Сальтведт.

20 апреля Губерниев поздравил Вяльбе с днем рождения и намекнул на скорую отставку ее с поста главы ФЛГР. Журналист уже не раз заявлял о своем намерении сместить Вяльбе с поста президента.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026. При этом в организации пока не намерены конкретно обсуждать вопрос о возвращении российских лыжников.

Ранее в Норвегии заявили, что ждут шоу от борьбы Вяльбе и Губерниева.