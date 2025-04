Карьера узбекистанского таланта в «Манчестер Сити» под угрозой

Защитник английского «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов может покинуть клуб из-за недопонимания с главным тренером Хосепом Гвардиолой. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на Real Talk Manchester City.

Источник утверждает, что инцидент произошел после одной из тренировок команды. Гвардиола назвал Хусанова «чемпионом» (you are a champion), а футболист в ответ назвал тренера «шампунем» (you are a shampoo) из-за сложностей с английским. Вероятно, Гвардиола воспринял это как насмешку над своей лысиной и с тех пор Хусанов перестал попадать в заявку.

21-летний Хусанов перешел в «Манчестер Сити» из французского «Ланса» 19 января 2025 года.

Также на 21-летнего Хусанова претендовали леверкузенский «Байер», «Наполи», туринский «Ювентус», дортмундская «Боруссия», мадридский «Реал», «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне чемпионата Англии узбекистанский футболист провел шесть матчей, не отметившись результативными действиями.

