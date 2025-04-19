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«Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

«Краснодар» выиграл со счетом 3:1 у «Ахмата» в РПЛ
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FCKrasnodar/Twitter

«Краснодар» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Краснодар», завершилась с результатом 3:1. На 40-й минуте первый гол для «быков» забил Джон Кордоба. На 52-й минуте Георгий Мелкадзе сравнял счет, но на 78-й минуте «Краснодар» снова вышел вперед благодаря голу Эдуарда Сперцяна с пенальти. Окончательный результат установил Кевин Ленини на 80-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Владимир Москалев.

В турнирной таблице национального первенства после 25 туров «Краснодар» лидирует, набрав 55 очков. Отрыв от «Спартака» и «Зенита» составляет пять баллов. «Ахмат» занимает 13-е место с 23 очками.

В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо» — встреча состоится 25 апреля и начнется в 19:30 (мск). «Ахмат» также на выезде сыграет с «Пари НН».

Ранее «Локомотив» одержал первую победу за месяц.

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