Узбекистанский талант подписал контракт с «Манчестер Сити»

Узбекистанский футболист Абдукодир Хусанов перешел из французского «Ланса» в английский «Манчестер Сити», передает Telecomasia.net.

На подписании контракта присутствовал тренер «Сити» Хосеп Гвардиола. Футболист будет выступать под 45-м номером.

Также на 20-летнего Хусанова претендовали леверкузенский «Байер», «Наполи», туринский «Ювентус», дортмундская «Боруссия», мадридский «Реал», «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Хусанов провел 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Хусанов перешел в «Ланс» из белорусского «Энергетика-БГУ» в 2023 году.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает шестое место, набрав 35 очков в 21 туре. Лидирует в таблице «Ливерпуль», у которого 47 баллов.

В следующем матче «Сити» сыграет с «Ипсвичем». Встреча состоится 19 января.

Ранее «Манчестер Сити» подписал с Эрлингом Холандом крупнейший контракт в истории футбола.