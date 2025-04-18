«Подходит только одно слово»: глава НХЛ об Овечкине

Глава НХЛ Беттмэн об Овечкине: он не на шутку разошелся в последнее время

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн восхитился высокой результативностью российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, которая позволила ему побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит NHL on ESPN.

«Алекс очень хорошо справился с задачей побить рекорд. Он не на шутку разошелся в последнее время. Прошло 20 лет его игры в НХЛ — а он забивает больше, чем в начале. Для хоккеиста такого возраста подходит только одно слово — это «феноменально», — заявил Беттмэн.

В ночь на 18 апреля «Вашингтон» проиграл «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5, а Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 44-й в текущем сезоне.

Для Овечкина шайба, заброшенная в матче с «Питтсбургом», стала 897-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд. 6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2 (матч завершился поражением «столичных» — 1:4).

Та шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин стал лучшим снайпером сезона НХЛ среди россиян.