Овечкин стал лучшим снайпером сезона НХЛ среди россиян

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2024/25 среди российских хоккеистов.

В 65 матчах «регулярки» нападающий, который пропустил полтора месяца из-за травмы, забросил 44 шайбы. Последний гол в сезоне он оформил в ночь на 18 апреля в матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:5).

Вторую строчку по этому показателю делят Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 37 в 78 играх) и Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс», 37 в 80 играх).

Для Овечкина шайба, заброшенная в матче с «Питтсбургом», стала 897-й в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин обновил свой же снайперский рекорд. 6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2 (матч завершился поражением «столичных» — 1:4).

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее стал известен соперник «Вашингтона» по первому раунду плей-офф НХЛ.