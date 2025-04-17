Глава «Зенита» призвал не раскачивать лодку

Глава правления петербургского «Зенита» Александр Медведев не стал отвечать на вопрос о судьбе в команде главного тренера команды Сергея Семака, передает РИА Новости.

«Хватит за тридцать серебренников пытаться раскачивать нашу лодку», — сказал Медведев.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством команда шесть раз подряд выиграла Российскую премьер-лигу (РПЛ) и сейчас борется за продолжение триумфальной серии. В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» после 24 туров идет на втором месте, набрав 50 очков и на два балла отставая от лидирующего «Краснодара».

16 апреля «Зенит» обыграл «Ростов» в матче Пути РПЛ Кубка России. Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во втором тайме за «Зенит» отличились Александр Соболев и Матео Кассьерра.

В первом матче «Ростов» на своем поле уступил клубу с берегов Невы со счетом 0:1. Тот матч состоялся 12 марта.

Ранее сообщалось о том, что Семак останется в «Зените», даже если команда упустит чемпионство.