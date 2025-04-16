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Семак останется в «Зените», даже если команда упустит чемпионство

«СЭ»: Семак останется в «Зените» вне зависимости от места в РПЛ
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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак останется на посту, даже если команда упустит чемпионский титул в 100-летний юбилей клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, высший менеджмент сине-бело-голубых утвердил сохранение поста главного тренера команды за Семаком. Сам специалист также был об этом проинформирован. Его текущее соглашение с клубом было подписано в мае 2024 года и рассчитано до конца сезона-2029/30.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством команда шесть раз подряд выиграла Российскую премьер-лигу (РПЛ) и сейчас борется за продолжение триумфальной серии. В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» после 24 туров идет на втором месте, набрав 50 очков и на два балла отставая от лидирующего «Краснодара».

Кроме того, петербургская команда продолжает выступление в Кубке России. В среду, 16 апреля, «Зенит» проведет дома ответный матч полуфинала Пути РПЛ против «Ростова», встреча начнется в 18:00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой подопечных Семака со счетом 1:0.

Ранее были названы причины, благодаря которым «Зенит» разгромил «Краснодар».

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