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20 апреля в Москве пройдут соревнования ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2025

В Москве пройдут соревнования ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2025
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Пресс-служба IRONSTAR

Соревнования ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2025 состоятся 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В соревнованиях примут участие более 2000 любителей спорта.

В рамках мероприятия пройдут женский забег ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONLADY, мужской забег MANSTAR, детские старты STARKIDS, а также триатлонные гонки на дистанции 1/8.

Первыми на старт выйдут участники триатлонной гонки на дистанции 1/8. Им предстоит преодолеть 380 м плавания, 20,5 км велогонки и 5 км бега. Продолжат спортивное воскресенье участники мужского забега MANSTAR на 5 км — нового формата соревнований для настоящих мужчин в рамках фестиваля спорта IRONSTAR. К участию допускаются юноши от 14 лет.

Продолжением спортивного воскресенья станет женский забег IRONLADY на 5 км, который объединит участниц разного уровня подготовки.

Завершит фестиваль детский забег STARKIDS. Юные атлеты от 0 до 7 лет пробегут 500 м, а ребята 8–12 лет – 1000 м. Каждый участник получит медаль, подарки и сладкие призы.

Ранее в Сириусе завершился фестиваль триатлона IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2024.

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